优德娱乐场w88官方简介? 永远都不要去爱了

Posted on by 李达澄

　　
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你是爱一个人，还是对一个人上瘾？

文：周梵 〡 壹心理专栏作家

爱和上瘾

上瘾很多时候看起来和爱非常接近，都是非常的喜欢做某件事或和某人在一起，甚至为此疯狂，但这其中到底有怎样的区别呢。

简单来说，爱让你自由，而上瘾让你失去自由。

自由就是减少自己被其他因素干扰及限制的机会。

能让自己在不同的层面自由是一种能力。很多人亦明白自由就是不让太多事情去干扰自己，但为了这种自由，有些人往往选择让自己变得无所谓，麻木，对一切事情不在意，然后就不会让自己被牵绊了。

我有一个学员曾经跟我讲过她小时候的故事，在她很小的时候家里很穷，有一次，有一个亲戚到他们家做客，给她带来了一包糖，在那个物质匮乏的年代，对于孩子来说这是多么让人狂喜的礼物埃她兴奋地一直在旁边默默等待，期待亲戚离开之后，她可以尽快地品尝那些糖。好不容易亲戚终于起身离开了，当她和妈妈把亲戚送出去之后，她满怀期待地找他妈妈要糖的时候，她妈妈却告诉她，在送亲戚出门之后，将糖扔到臭水沟里去了。在那一刻她体验到人生最绝望的感受，拼命地哭着问妈妈：“你为什么要这样做？”而妈妈给她的答案是：“我们家里穷，以后也买不起糖给你吃的，你吃过这一次，尝到了糖有多么好吃，但以后再也吃不到了，会让你更难受，还不如一开始就不要吃，不吃也不会想。”

那时年纪小小的她，实在无法理解，她足足哭了好几个小时才慢慢平静下来。并且在后来的记忆中，无论是村里人结婚的喜糖，难得的一些机会中别人给的糖，都会被她妈妈扔掉，到最后连她们兄弟姐妹自己也不敢去吃，不敢去要糖吃了。

她说她成人之后，一直都不太喜欢吃任何的零食，任何的糖，她一直都没兴趣去碰这些东西。

所以她的妈妈似乎成功了，在吃糖这件事上，她试图让孩子自由，不再体验求而不得的痛苦，不用感受那种限制和无力感。

就好像很多文章在试图告诫人们的：

爱情就像两个拉皮筋的人，受伤总是不愿放手的。

很多这样的文章都在规劝大家不要去投入去尝试，要矜持，要有所保留，以避免受伤。就和那个妈妈对她的孩子们所做的事情很类似。

而事实上，真正会让人受伤的并不是爱，而是依赖或者说上瘾。

人在关系中的成长分四个阶段：

第一阶段：感官体验

在这个阶段处于前理性的阶段，儿童期基本上都处于这个阶段，比如口欲期的孩子用嘴巴来探索世界一样，通过食物来延展自我是　　幼儿期很重要的成长，所以基本上每一个小朋友都是非常贪吃，很馋，总也吃不够。而青春期则是迷恋身体层面所带来的快感，比如性冲动。

也有不少成年人依然停留在这个阶段，虽然他们的身体年龄已经成人了，但心智上没有成长。在这一类人的亲密关系中，更多只是对对方的身体上瘾，迷恋性快感，但却不去体验深入的情感关系。本质上和贪吃的孩子没什么区别，这样的人其实就是巨婴，是披着成年人外衣的小孩而已。

第二阶段：自我疗愈

这个阶段，开始进入更高层次更深入的探索和体验——自我意识，不再仅仅停留在感官层次，开始进入到情感关系中去体验自己的存在感。通常在这个阶段是很容易发生爱情故事，当我们探索自己的价值和意义感的时候，我们需要进入关系，通过一个对立面，某个参照点，去学习给出爱和被爱，但是在这个阶段我们还是在学习爱，我们所获得的和付出的并不是真正的爱。我们付出是因为依赖对方，并且需要很多的证明，证据，来确定自己是被爱的。

所以在这个阶段的爱情，有极强的控制性，因为内在心灵的空洞尚未疗愈完成，完整的自我没有被构建起来，所以充满了不安全感，所以我们很容易牺牲压抑去讨好别人，这让我们在爱情里变得卑微和隐忍。又或者因为害怕受伤，而变得隔离冷漠，或控制。

我们会用各种手段去抓取对方，当我们感觉到对方在意自己爱自己的时候，那一刻就好像在天堂，好像整个世界都变了。我们迷恋这种感觉，只有当这种感觉在的时候，生命才有存在感。当我们感受到对方的心疏离自己的时候，一瞬间就从天堂掉到地狱。在这个阶段的爱情就像坐过山车，一会儿甜蜜如蜜糖一会儿厮杀如死敌。这个阶段爱情里的两个人是没有完整自我的，我们的自我需要建立在对面的这个人身上。

那些心灵美文里面写到的：

等到哪天女人不再痴缠，不再耍赖，不再喜怒无常，那也就不再爱了。

这种所表述的状态不是爱而是上瘾，你见过上瘾的人吗？对抽烟喝酒上瘾，对工作上瘾，对孩子上瘾，他们真的表现得很像爱，他们会为上瘾的对象付出，会花很多时间，会对对方很好。但背后充满了迷恋，抓取，控制，患得患失。

我们上瘾和对方在一起的某种感觉，和这个人在一起带来的安定感，熟悉感，或者激情，甚至上瘾可以以某种方式为对方付出的成就感。

这种执著跟迷恋那种刺激忘我的状态而熬夜玩网络游戏的人没有区别。

我们常常把爱和上瘾这两种概念混淆，当我们对一个人上瘾的时候我们就把对方物化了，我们没有把对　　方当做一个活生生的人，我们并不在意对方的感受也不会尊重对方的选择，只把对方变成实现自我的一种工具和手段。我们期待对方变成某种样子，或者用某种特定的方式来对待自己。而当对方脱离了自己的控制的时候就喜怒无常，痴缠纠葛。

但这个阶段对于我们自我探索的成长亦是极为有价值的。哪怕痛苦和受伤，都可以变成成长的养料，来让自己变得真正的成熟完整起来。最糟糕的是，痛过之后，没有看到自己心灵上的空洞，埋怨是对方的问题，是爱让人受伤，所以决定把心关闭起来，永远都不要去爱了。

有的人会让自己麻木和隔离，停滞不前，有的人干脆让自己退化到上一个感官体验的阶段，封闭内心，开放身体来体验快感和避免受伤。

就像心里住着那个害怕求不得受伤而保护自己，禁止吃糖的妈妈一样，这样拒绝的态度，也许可以暂时保护自己，但会变得麻木，生活充满了无意义感。最重要的是剥夺了自我成长的机会。

第三阶段：寻找平衡

如果在上一个阶段受伤之后没有自我封闭起来，就有可能来到这个阶段。在这个阶段我们带些更多学习的态度进入关系，开始逐渐意识到关系的平衡。我们开始去试着真正地了解对方，学会去尊重对方的自由意志，成长背景，生活态度。

能做到这样的接纳和尊重有个很重要的前提——不再依赖别人对自己的评价而明白自己是谁。

这是很重要的一个阶段，当我们来到这个阶段时可以说曾经在原生家庭带来的心灵伤痛的空洞已经被疗愈了很多，人格逐渐变得完整。内心越来越有力量，可以说这个时候的心智才真正成熟起来。

即使两个人发生分歧也能真实的面对和沟通，原意倾听对方的想法和感受。也不害怕真实袒露自己的所有，甚至阴暗的部分。

这个时候的亲密关系才真正有可能成为更纯粹的爱，不再只爱在幸福海幸福海和您一起提升您的幸福感!
　　好不容易亲戚终于起身离开了，当她和妈妈把亲戚送出去之后，她满怀期待地找他妈妈要糖的时候，她妈妈却告诉她，在送亲戚出门之后，将糖扔到臭水沟里去了，通常在这个阶段是很容易发生爱情故事，当我们探索自己的价值和意义感的时候，我们需要进入关系，通过一个对立面，某个参照点，去学习给出爱和被爱，但是在这个阶段我们还是在学习爱，我们所获得的和付出的并不是真正的爱，

我们会用各种手段去抓取对方，当我们感觉到对方在意自己爱自己的时候，那一刻就好像在天堂，好像整个世界都变了，

就像心里住着那个害怕求不得受伤而保护自己，禁止吃糖的妈妈一样，这样拒绝的态度，也许可以暂时保护自己，但会变得麻木，生活充满了无意义感。

优德88中文怎么样? 比如牵手啊

Posted on by 孙帛柏

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我和老婆冷战半年多，无夫妻生活<?xml:namespace prefix=”o” ns=”urn:schemas-microsoft:office:office”?>

老师，您好。我与她结婚已有十六个年头了，现有一儿一女，女儿下半年都念高中了，儿子今年十岁，我与她以前的感情还算正常吧。可是就是因为去年十二月份我们接了她哥的玉器店后来我们的关系搞得很僵，现在我们一直处于冷战状态，半年多都没同床过夫妻生活。她整天就是玩手机，现在几乎对我就陌生人一样，我怀疑她是否外面有异性朋友，但是我又没有证据，她的意思还想与我离婚，但是我又不想让这个好不容易建立起来的家庭给弄散掉，我们双方父母还不知道我们现在的情况，他们年龄都大了，我不想让他们伤心难过，但是我又不知该如何来处理我们这层关系。

回复：

你们真能憋得住啊，都说夫妻没有隔夜仇床头吵架床尾和，你们倒好，竟然还能冷战半年多，这么长时间的冷战，都让夫妻感情冷掉了，冷战这么久，还不如吵吵呢，感情淡成陌生人了，再加热真的很难。只能建议你试试解决看看。

1、哪儿出现的问题，就从哪儿解决吧。

你说，去年十二月份接了她哥的玉器店后来你和老　　婆的关系搞得很疆。目前这个店还亏损了十来万，说明你和老婆之间的问题，主要还是因为这个店。本来，亲戚之间就不适合做生意的，因为谈钱容易伤感情，但是，既然你从她哥那接手了这个生意，并且没有做好，那么你老婆的意见是什么呢？她是怎么想的？她打算怎么做？你可以听听她的建议埃

如果你们不适合开这个店，那么，能不能转让掉呢，不一定非要一直做亏本买卖啊，换一个生意做做，或者找工作，至少可以打破冷淡的僵局吧。建议你和她深谈一次，我觉得她对你有很大意见，一直藏在心里，也很烦呢，如果你有意找她谈，她能说出对你的不满，你也好对症下药改正埃

2、熟悉的地方缺少风景，出去旅游吧。

既然你们的孩子也已经长大了，生意也不好做，不妨请人给　　你们看几天店，你们俩出去旅游一次吧，长期看店，天天蜗在一个地方，人都变得很沉闷，无聊了，她就顺便玩玩手机，这也很正常。至于你怀疑她外面是否有异性朋友，有男性网友很正常啊，她如果没有时间出去和人家私会，那男性网友也就是一个网络符号而已。

出去旅游一次吧，你们俩需要试着在新环境中寻找相依为命的感觉，寻找两个人在一起的快乐。你们长期被现实生活所累，需要解放一次。

3、送她玫瑰花和首饰，约她出去开房。

有多久没送她礼物了？如果你还有私房钱，那么，不妨拿私房钱买一件首饰，或者一套护肤品，还有一束玫瑰送给她，女人年纪再大还是渴望浪漫的，如果她能接受你的好意，那么，约她出去开房吧，熟悉的双人床已经没有了情趣，那么，试试外　　面的情趣宾馆吧，不一样的地方，你们或许能找回年轻时的甜蜜和浪漫。

如果条件允许，不妨再求一次婚，带她再拍一次婚纱照，让她感觉自己依然被热烈地爱着，哪怕生意不顺，哪怕赚钱不多，但是你依然那么在乎她。

4、替她分担家务，无微不至地宠爱她。

如果你平时很少做家务，那么，不妨从生活小事上改变一下，替她分担家务，试着学做菜，为她做蛋糕，为她烤肉，提高她的食欲，也让她对你刮目相看。每天早上，你也可以早起为她做爱心早餐，也许你这么多年从没下过厨房，但是，改变不就是从这些真实小事开始的吗？

5、孝敬她的父母，平时也可以送送礼。

你要让她发现，你不仅在意她，还在意她的父母。送点小礼物，也不要几百块钱，但是，次数多了，总能显示你的诚意。如果你愿意为她改变，为她着想，我想她会看在眼里。

6、多些肢体语言，不要做熟悉的陌生人。

夫妻之间，要多一些肢体语言，比如牵手啊，拥抱啊，接吻啊，为她盛饭啊，替她开车门啊，这些小小的举动，却能瞬间打动一个人，一个已经很久没人爱的女人。不要做最熟悉的陌生人，就从最熟悉的小事开始改变，试着去一点点接近她，让她脱下坚硬的盔甲，重新依偎在你的怀抱。

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优德娱乐场w88怎么赢钱？ 还是很有自己的一套

Posted on by 刘保初

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第三类：惊艳的”交际花“，生活本来就是不完美的，任何人任何事都存在漏洞和不足，太过较真的话就很难相处，更不要谈其他的可能性。
　　

除了爱情和婚姻，男女之间往往存在着一种很微妙的情愫。虽然说男人比较粗心，但是在识别女人方面，还是很有自己的一套。有些女人，男人看一眼说上几句话就觉得很舒服。而有些女人，三言两语则会让男人心生反感。不管是同事，还是社交上的朋友，总有一些女人让男人产生“眼不见心不烦”的感觉。因此，如果女人想要接近男人，首先要排除掉男人反感的一面，这样才能事半功倍。不然一切都是徒劳。那么，男人究竟最不愿意和哪类女人交往呢？我们一起来盘点一下吧：

第一类：高冷孤傲的女人，没有亲和力。姑且不说男女，但凡两个人之间产生某种关系，必须要产生相互的吸引力才行。一个高高在上，一个谦卑礼貌，如果不是为了某种利益，肯定交往不到一块。高冷的女人也并不一定说各方面条件都很优越，有的则是一种性格使然。不分场合，秉持自己的个性。这种个性会给人带来足够的距离感，从而失去交往的机会。

第二类：风风火火的女汉子，用各种方式刷存在感。我们的生活中不乏有一些性格外向，做什么事都雷厉风行风风火火，也不管在哪里总是凸显她的存在。把自己的所有元素都暴露无遗。这种女人不知道，女人的吸引力大部分来自矜持和距离感。很少有男人愿意和比男人还男人的女人交往，除非两者都是那样的人。

第三类：惊艳的”交际花“。男人都爱美女，但是男人最忌讳美女和多个男人保持暧昧或者亲密关系。因为男人本身就有很强的占有欲，他最不希望看到自己欣赏的女人跟比自己更优秀，或者不如自己的男人发生亲密关系。如果遇见这种女人，男人肯定会产生排斥感。

第四类：骂骂咧咧的女人。无论一个女人个人条件多么好，如果是言谈举止很低俗，一下子就暴露出了自己的品位，也同时暗示出了自己的底线。骂骂咧咧给男人的感觉就是没修养没内涵，充其量也就是个社交场合中的”牺牲品“而已。

第五类：矫情做作的女人。也许你娇生惯养，也许你是大家闺秀。但是和别人交往时，请勿拿自己的家庭背景作为高人一等的筹码，敢问谁喜欢和不尊敬自己的人交往？尊敬是相互的，你的好别人可以看见，你的好不能给别人带来什么。相反，保留自己真实的一面，会更有吸引力。

第六类：太过强势的女人。女人太过强势，会让男人感觉压抑。这是很多男人都有的同感。本身男人在社交和工作中，都占据着一种主导　　地位，女人若
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　　”反客为主“，事实要求男人顺着她，处处显示自己的优越感，坚持自己的主见，会让男人活的很累。

第七类：性格崛强，爱钻牛角尖，经常抓住一些细节不放，对男人挑三拣四的女人。生活本来就是不完美的，任何人任何事都存在漏洞和不足，太过较真的话就很难相处，更不要谈其他的可能性。因此，想要真心交往，就必须考虑对方感受。不然，只能是越来越远。

　　不然一切都是徒劳，姑且不说男女，但凡两个人之间产生某种关系，必须要产生相互的吸引力才行，如果遇见这种女人，男人肯定会产生排斥感，

第七类：性格崛强，爱钻牛角尖，经常抓住一些细节不放，对男人挑三拣四的女人。

优德w88手机版的服务? 也有人会不理解

Posted on by 丁谛柏

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　　这其中的奥秘，仔细想想也能略窥一二，加上每天要在家中负责很多琐碎的家务事，如做饭、洗衣等，这会让她得不到成就感和满足感，因而她们会开始向往家庭以外的“花花世界”，女人在这种情况下出轨，有时候也让人同情。
　　

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文 / Ron小金

图 / 来自网络

青春远去、容颜随着岁月已不见往日的光华，内心也平息了年少轻狂的躁动，平稳的生活让人到中年的我们面临着各种诱惑。据说，45岁的女人最容易被男性吸引，婚外情、出轨的概率与日俱增，尤其在移动互联网发达的年代，男人会像厕所的苍蝇一样层出不穷。

也有人会不理解，为什么年龄偏大的女性会成为男人眼中的目标，为什么有着平稳的生活，女人还会选择背叛家庭。这其中的奥秘，仔细想想也能略窥一二。

1、自信心增加

40多岁的女人经历了事业、婚姻的打磨，无论是在个人的能力、心智、气质上都会有极大的提升，变得更加的自信。加上多年的打拼，结交了庞大的社交圈子，偶尔结实几个优秀的男性也是顺其自然的，因此，也增加了她们出轨的概率。

女人40岁之后，孩子已经长大，需要自己操心之处也越来越少，闲暇时光变多之后就想找机会放松，潇洒。朋友们相约一起吃饭、喝酒，玩嗨了也不会有太多的男女之别，难免会出现越界的行为，借着酒精的作用就滚到床上，也是很容易理解的。

2、激素改变

都说女人30如狼、40如虎，这句话是有一定的科学依据的。到了40岁，女性体内的睾丸激素比例增加，雌性激素和催产素相对减少，这使得女性的性冲动增加，而且更加注重自己的性需求是否满足，而不是一味迎合丈夫。

女人在40岁的情况下，自己的丈夫在能力上一般都会走下坡路，再也没有那种越战越勇的姿态，这也造成了女人对自己伴侣的厌倦。此时，心理和生理上都会让女人有一种换一个伴侣的冲动，有一种追求“偷欢”的快感，让人难挡诱惑。

3、在家中不受重视

夫妻一同生活了几十年，相互之间已经快要感受不到对方的存在，这就是一种对生活的倦担女人是感性的，长期被丈夫忽略，内心会有一种失落感。加上每天要在家中负责很多琐碎的家务事，如做饭、洗衣等，这会让她得不到成就感和满足感，因而她们会开始向往家庭以外的“花花世界”。

这种关爱的缺失是很多夫妻都会出现的，可是由于男人没有那么敏感，不会有太多的察觉。如果两个人在沟通上也存在断层，就会让婚姻生活变得毫无生机。女人在这种情况下出轨，有时候也让人同情。

4、希望永葆青春

每个女人都清楚，完美的性爱会让自己更加性感美丽。如果家中的丈夫不理解和欣赏自己，她们只能另觅知音。当然这只是很少一部分人的选择，毕竟多数女人还有自己的矜持与顾虑，不会因为单纯的性而出轨。可是一旦女人　　因为
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　　性出轨，就会一发不可收拾，那是一种“毒药”，根本戒不掉。

5、对出轨的丈夫“以牙还牙”

这完全是一种两败俱伤的局势，如果丈夫曾经出轨或者欺骗过她，女性在自己有了能力或机会后，也许会做同样的事情来寻找平衡。她们的出发点都是报复，可是时间久了，出轨也会形成习惯，渐渐的两人的婚姻会变成四个人的战争，明修栈道暗度陈仓，让人对婚姻有着一种畏惧。

如果真的要在这个事情上追究一些责任，夫妻双方都逃不开。中年夫妻本来就需要更多的感情来维系，丈夫需要对妻子有更多的关系与赞美，妻子对丈夫也要表现出自己应有的体贴，两个人有任何矛盾都要及时的沟通解决，几十年过来，怎么会不懂对方呢？在婚姻中可以获得幸福与满足，有几个人又真的愿意冒险出轨呢？

— End —

　　

文 / Ron小金

图 / 来自网络

青春远去、容颜随着岁月已不见往日的光华，内心也平息了年少轻狂的躁动，平稳的生活让人到中年的我们面临着各种诱惑，朋友们相约一起吃饭、喝酒，玩嗨了也不会有太多的男女之别，难免会出现越界的行为，借着酒精的作用就滚到床上，也是很容易理解的，女人在这种情况下出轨，有时候也让人同情，如果家中的丈夫不理解和欣赏自己，她们只能另觅知音。

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Posted on by 蒋枫初

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　　你和他将来会是哪一种夫妻？他会是好老公吗？看看他父母的日常就知道了，美满的婚姻，从来不是要求对方为你改变，而是自愿接受对方本来的样子，

父母的家庭氛围，决定他的生活方式

常言道，爱情是两个人的事，婚姻是两个家的事。
　　

婚姻，只考虑家境是荒谬的；不考虑家境是愚蠢的！

——简·奥斯汀

看家境，不是看他家是否有钱有势，而是看他家人的为人处世、生活方式和家庭氛围，因为这些与他的人生密不可分，与你的生活将有关联。

父母的生财之道，决定他的挣钱能力

恋爱时，风花雪月可餐；婚姻中，茶米油盐度日。从恋爱到结婚，海誓山盟的爱情必将落实到一日三餐的日常，婚姻里，纯真的爱情要用足够的物质来保鲜。

如果你的男友出身一般，但父母仍勤恳工作、知足常乐，这样的寒门可嫁，因为踏实和乐观让人富足，他也会屌丝逆袭；如果你的男友家底殷实，但父母投机倒把、唯利是图，这样的豪门别进，因为奸猾和势利使人堕落，他可能坐吃山空。

父母的相处方式，感染他的待妻之道

称心如意的婚姻，两个人在相持相携中白头，幸福一生；事与愿违的婚姻，两个人在斗嘴打架中衰老，折磨彼此。你和他将来会是哪一种夫妻？他会是好老公吗？看看他父母的日常就知道了。

你一定听过这个故事：周围所有人都说他配不上她。女生去见男方父母，饭桌上男孩父亲为母亲夹菜剥虾的那一刻，她决定嫁给男孩了。因为他父母的恩爱，让她看到了他们以后的甜蜜。

你也肯定听过这个例子：周围所有人都说他配不上她。女生去见男方父母，饭桌上男孩父亲吆喝母亲添酒加菜的那一瞬，她突然就决定和男孩分手了。因为他父母的不平等，让她对夫妻尊重丧失信心。

父母的处世之道，影响他的人品性格

恋爱，是被对方的优点吸引；结婚，是对对方缺点的包容。美满的婚姻，从来不是要求对方为你改变，而是自愿接受对方本来的样子。

你能接受他最真实、最自然的样子吗？去看看他的父母吧。

如果他父母忠厚老实，那他一定也耿直善良；如果他父母吝啬抠门，那他可能也喜欢斤斤计较；如果他父母左右逢源，那他可能也是个社交达人；如果他父母自卑怯懦，那他很可能也有社交障碍。

父母的家庭氛围，决定他的生活方式

常言道，爱情是两个人的事，婚姻是两个家的事。一个女人，不仅是嫁给一个男人，也是嫁给一个家庭，嫁给一种生活方式　　。

如果，他的父母开明讲理，不干涉儿女的生活，给他们充分的自由；如果，他的姊妹善解人意，不逃避家庭的责任，为彼此分忧解难。如果，他有一个父慈母爱、手足情深的家庭，那就嫁了吧！

“家和万事兴”，一个和美的家庭一定会给你安稳的生活。

天长地久的婚姻从来不是两个人的相濡以沫，而是两个家庭的齐心协力。好老公从来不是调教出来的，而是家庭熏染出来的，所以，谈婚论嫁时，一定要看看对方的家境！

　　

婚姻，只考虑家境是荒谬的；不考虑家境是愚蠢的！

——简·奥斯汀

看家境，不是看他家是否有钱有势，而是看他家人的为人处世、生活方式和家庭氛围，因为这些与他的人生密不可分，与你的生活将有关联，女生去见男方父母，饭桌上男孩父亲为母亲夹菜剥虾的那一刻，她决定嫁给男孩了，

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2016年最新优德w888娱乐城赢钱技巧！ 也突然有了铠甲

Posted on by 丁成川

　　
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我只是在很多个小瞬间想起你，比如，一部电影，一首歌，一句歌词，一条马路和无数个闭上眼的瞬间，

很多时候我们放弃，以为不过是一段感情，

到了最后，才知道，原来那是一生，

说好永远的，不知怎么就散了。
　　

世事如书，我偏爱你这一句。

愿做个逗号待在你的脚边，

但你有自己的朗读者，而我只是个摆渡人。

我没有很刻意地去想念你，因为我知道遇到了就应该感恩，路过了就应该释怀。

我只是在很多个小瞬间想起你，比如，一部电影，一首歌，一句歌词，一条马路和无数个闭上眼的瞬间。

我见过千万人，像你的发，像你的眼。

却都不是你的脸。

爱一个人到底什么感觉？

好像突然有了软肋，也突然有了铠甲。

我要你知道，在这个世界上总有一个人是等着你的，

不管在什么时候，不管在什么地方，

反正你知道，总有这么个人。

匆匆而过的你，永远不会知道思念为何物，

正如你不知道我想你，

就像这世界每天都有一座城市会下雨。

很多时候我们放弃，以为不过是一段感情，

到了最后，才知道，原来那是一生。

若我会见到你，时隔经年。

我如何和你招呼，以眼泪，以沉默。

说好永远的，不知怎么就散了。

最后自己想来想去，

竟然也搞不清楚当初是什么原因把彼此分开的。

然后，你忽然醒悟，感情原来是这么脆弱的。

经得起风雨，却经不起平凡……
　　

愿做个逗号待在你的脚边，

但你有自己的朗读者，而我只是个摆渡人，

爱一个人到底什么感觉？

好像突然有了软肋，也突然有了铠甲，

匆匆而过的你，永远不会知道思念为何物，

正如你不知道我想你，

就像这世界每天都有一座城市会下雨，

然后，你忽然醒悟，感情原来是这么脆弱的。

二是良心没被狗吃的人,富有人生哲理的话

Posted on by 沈昌伯

　　
二是良心没被狗吃的人,富有人生哲理的话
　　二是良心没被狗吃的人,富有人生哲理的话
　　

10) 成功是你梦寐以求的那朵红玫瑰，挫折正是那遍及周围的针刺，

12) 智慧的代价是矛盾，面对理想的人成为英雄。
　　

富有人生哲理的话

1) 请保留一份单纯，使你多一份与人的友善，少一些心灵的冷漠麻木;请保留一份单纯，使你多一份人生的快乐，少一些精神的衰老疲惫;请保留一份单纯，使你多一份奋进的力量，少一些故作高深的看破红尘。

2) 没有哪一种胭脂能涂抹时间，没有哪一件服装能掩饰灵魂，没有哪一套古籍能装潢空虚。

3) 没有蓝天的深邃，可以有白云的飘逸;没有大海的壮阔，可以有小溪的优雅;没有原野的芬芳，可以有小草的翠绿。生活中没有旁观者的席位，我们总可以找到自己的位置，自己的光源，自己的声音。

4) 流逝的日子像一片片凋零的枯叶与花瓣，渐去渐远的是青春的纯情与浪漫。不记得曾有多少雨飘在胸前风响在耳畔，只知道沧桑早已漫进了我的心爬上了我的脸。当一个人与追求同行，便坎坷是伴，磨难也是伴。

5) 看一个人的心术，看他的眼神;看一个人的身价，看他的对手;看一个人的底牌，看他的朋友。

三联哲理文章配图

6) 坚持的昨天叫立足，坚持的今天叫进取，坚持的明天叫成功。

7) 冬天的河干涸了，我相信，春水还会来临，那时白帆就是我心中的偶像;风中的树叶凋零了，我相信，泥土里的梦将在枝头开花结果。

8) 大厦巍然屹立，是因为有坚强的支柱，理想和信仰就是人生大厦的支柱;航船破浪前行，是因为有指示方向的罗盘，理想和信仰就是人生航船的罗盘;列车奔驰千里，是因为有引导它的铁轨，理想和信仰就是人生列车上的铁轨。

9) 成熟是一种素质，一种源于心灵表于行动的素质;成熟是一种能力，一种自我约束自我管理的能力;成熟是一种态度，一种对任何事物都保持冷静的态度;成熟是一种心境，一种能看淡一切，万事淡如水的心境。

10) 成功是你梦寐以求的那朵红玫瑰，挫折正是那遍及周围的针刺。快乐是你辛勤耕耘获得的果实，悲伤正是那成熟前的秕粒。

11) 不是苦恼太多，只是我们不懂生活;不是幸福太少，只是我们不懂把握。

12) 智慧的代价是矛盾。这是人生对人生观开的玩笑。

13) 站在山顶和站在山脚下的两人，虽然地位不同，但在对方眼里，都是同样的渺校

14) 怨言是上天得至人类最大的供物，也是人类祷告中最真诚的部分。

15) 也许有些人很可恶，有些人很卑鄙。而当我设身为他想象的时候，我才知道：他比我还可怜　　。所以请原谅所有你见过的人，好人或者坏人。

16) 许多人爬到了梯子的顶端，却发现梯子架错了墙。

17) 羞耻心就像人的内衣，必要时脱掉了没什么，关键是为谁脱掉。

18) 我们想爱情，金钱，健康都不是最重要的，最重要的是我们的时间，因为它不可以重来!

19) 我们确实活得艰难，一要承受种种外部的压力，更要面对自己内心的困惑。在苦苦挣扎中，如果有人向你投以理解的目光，你会感到一种生命的暖意，或许仅有短暂的一瞥，就足以使我感奋不已。

20) 世上有三种人：一是良心被狗吃了的人，二是良心没被狗吃的人，三是良心连狗都不吃的人。

21) 使我们不快乐的，都是一些芝麻小事，我们可以躲闪一头大象，却躲不开一只苍蝇。

22) 人要想开点，一切看的才会自然;人要乐观一些，生活才能体会幸福。

23) 人生终有长眠的一天，所以平日无须多睡。

24) 人生中有时不去冒险还比冒险更危险。

25) 人的成功是要碰到贵人的，但我们却不知道谁是贵人，所以我们只有一个办法，就是把身边的每一个人都当成贵人。

26) 乞丐就是一种向你的良心征税的人。

27) 能冲刷一切的除了眼泪，就是时间，以时间来推移感情，时间越长，冲突越淡，仿佛不断稀释的茶。

28) 面对现实的人成为平民。面对理想的人成为英雄。三联阅读3lian/zl/转载请保留

29) 魅力女人，就是有充分的意志力去抵挡男人的进攻，也有足够的魅力阻挡男人的撤退。

30) 看一个人的心术，看他的眼神;看一个人的身份，看他的对手;看一个人的底线，看他的朋友。

31) 记住该记住的，忘记该忘记的。改变能改变的，接受不能改变的 。

32) 机会就在你身边，机会对于强者才是机会，对于小孩子拿着金子招摇过市只能是招来杀身之祸!

33) 好女人是一所学校，好男人毕业了可留校任教。

34) 对于新的事业，如果只看到风险看不到机会那你永远不会成功。

35) 到后来才知道，谈恋爱不是想让别人看来自己多快乐幸福，而是累了可以依靠，痛了可以被安慰，一杯渴了时端来的水，一个脆弱时用力的拥抱，才是真正需要的。短信里说，你好好的，真的没什么用。
　　

富有人生哲理的话

1) 请保留一份单纯，使你多一份与人的友善，少一些心灵的冷漠麻木;请保留一份单纯，使你多一份人生的快乐，少一些精神的衰老疲惫;请保留一份单纯，使你多一份奋进的力量，少一些故作高深的看破红尘，

12) 智慧的代价是矛盾，

24) 人生中有时不去冒险还比冒险更危险，

28) 面对现实的人成为平民。

而且手臂纤细,男人怎样欣赏女性美？

Posted on by 刘栋宸

　　而且手臂纤细,男人怎样欣赏女性美？
　　说的很有道理，可见姜还是老的辣！

女人的身体之美是各有韵味的，所有的女性都希望在人们面前尽量展示出自己最美丽的一面，力争给人留下良好的第一印象，

腰围应为身高的30%～70%，臀部并非是尺寸合乎标准便为美观，挺翘更为重要。
　　

上帝创造了女人，并赋予女人前凸后翘的玲珑曲线美，女人这种外在美既有先天的遗传基因，也有后天的营养、保养与训练，有气质的女人因脱俗而优雅，就像是一件精美的艺术品，更是一道美丽的风景线，很值得人们去欣赏，尤其是值得男人们去欣赏。

现在有许多女演员、女模特标榜自己是为了艺术而不惜牺牲自己的色相，实际上这些女人天生就有一种强烈地表现欲，想通过一丝不挂的展示自己而一夜成名，确实也有些人在一脱成名成名后赚了个盆满钵满，令人羡慕嫉妒恨。诚然，女人愿意在男人面前展示酮体不一定就是一个坏女人，因为女性在潜意识里天生就有一种自爱自恋的倾向，既自我欣赏，也希望异性来欣赏自己，或故意引诱异性来欣赏自己，或让自己的男人更欣赏自己。但是，倘若一个女人向一个男人放电，那是你七彩之霞，三生有幸；倘若一个女人向多个男人放电，那就是水性杨花，邪恶之光了，男人还是小心为妙。

毫无疑问，年轻的男性看女人，首先是看女孩儿的脸蛋儿长得是否漂亮，这是第一眼，也是最容易给人留下第一印象的最显眼的部位。如果感觉这个女性顺眼好看的话，男人就会继续审视下去。二看皮肤，皮肤白皙，肤若凝脂的女人很受男人们的欢迎，让人有一种想抚摸的冲动。三看身材，身材有多个方面：首先是身材的整体线条，应该苗条，不臃肿；其次是看胸部，该多大就多大，与身体成比例最好；然后看臀部，要上翘有弹性。最后看双腿，双腿要纤细修长，不能太粗，更不能是大象腿，也不能是罗圈腿，或内、外八字脚。作家贾平凹先生曾说过：欣赏女人，远看轮廓，近看腿脚。说的很有道理，可见姜还是老的辣！

女人的身体之美是各有韵味的，所有的女性都希望在人们面前尽量展示出自己最美丽的一面，力争给人留下良好的第一印象。因为女人与男人一样，既外在美又内在美的人实在太少了。就女性的外在美而言，还是有一些硬性的衡量标准的，下面就是一些导演、美学家在挑选演员、模特、空姐时经常参考的指标。

一、女性胸部形态美的标准
女性胸围的测量一般有3种方法：一是过胸量法，即测量　　胸部
而且手臂纤细,男人怎样欣赏女性美？
　　最高耸处；二是平胸量法，即软尺穿过腋下的水平高度；三是胸下量法。

我们通常使用平胸量法，测定胸围之大校首先深深地吸一口气，测量胸部最扩张时的状态。倘若把测出的胸围÷身高×100得到的答案是53，便是最标准的尺寸，54～56是中等，而57以上就属于肉弹型了。

具备以下条件的女性乳房才是美乳的标准：
丰满、匀称、柔韧、有弹性；乳房位置比较高耸，在第二至第六肋骨间；乳头凸出，略向外翻，位于第四肋间；两乳头间距大于20厘米，乳头到胸骨中线的距离为11～13厘米；乳房基底直径为10～12厘米；乳房高度在6厘米以上；乳晕直径为～厘米；少女乳晕为玫瑰红色，婚后变为褐色；外观形态挺拔，呈半球型或小圆锥型。

另外，背部、肩、臂等所连成的线很平顺，而且手臂纤细，更强调乳房美并凸显出优美的身体曲线。

决定女性乳房形态美的要素主要有形体、大孝位置、乳晕与乳头的颜色等。

乳房的形态大约有三种形状，即圆锥型、圆盘型与半球型。

圆锥型的乳房，双峰向前端急尖，形长，乳头稍向外方与下方。

圆盘型与半球型的乳房，就是乳房基底圆半径与其高度大致相等，珠圆玉润，即所谓铃型乳房，乳房的下部稍微凸起，其圆形更为丰满，大多数人认为这是女性最美丽的乳房。

乳房的大小因人而异，哺乳期女人的乳房最大，在处女期，乳房太大并不太美观。

乳房的位置有高有低，每人不同，乳房过高过低，均欠美观。美乳最理想位置以乳头体于第四肋骨上，最低限度也应在第五肋骨上。

其次，两乳间的距离，对胸廓美的影响也很大。其间隔的宽窄，各人多不相同。两乳应各在左右胸筋上，其分界线，即所谓乳沟儿，以显明者为最佳。乳房间隔的大小，应视胸廓的宽窄，胸廓窄者两乳接近，胸廓宽者两乳较远　　。乳房间隔宽者，给人明朗而健康的感觉。玉峰稍向外侧较为理想，两乳头所描的角度，以直角者为最宜。

二、女性腰部形态美的标准
女性腰部的形态美主要体现在两侧曲线的圆润以及上起胸部下接臀部曲线的柔和变化上。从侧面看，它与胸、腰、臀、腿一同构成了一组光滑的“S”形曲线，从而使女性身材显得更加凹凸有致，优美动人。

女性的腰应比例恰当、粗细适中、圆润、柔韧灵活，能体现一种活泼的青春之美。

测量腰围时，先深深地吸一口气，记下收缩时最细的状态。腰部是最容易囤积脂肪、产生赘肉的部分，身高160厘米以下的年轻女性，最好应保持60厘米以内的腰围。

腰围应为身高的30%～70%。你不妨捏起腹部的肉看一看，腹部的赘肉如果一捏长达3厘米，便表示多出了10公斤的赘肉，体重就应减轻～10公斤。一般来说，减少1公斤的体重，腰围便减少1厘米。然而，光是腰细并不能表示整个身材的完美，还要考虑腰至臀部的曲线以及与胸部的平衡。

三、女性臀部形态美的标准
美臀应形态圆润，富有弹性；臀部大小与腰围粗细比例恰当。

臀围的尺寸，是指通过臀部顶点的水平方向测量得到的数值。臀部并非是尺寸合乎标准便为美观，挺翘更为重要。双腿伸直、脚跟并拢站立，从腰部至臀部的顶点如果在18厘米以内，便属于挺翘型，若超过18厘米者，则属于下垂型。

一般人体学家以后臀部的顶点为身高的一半处，若后臀部的顶点下移，即上半身长，下半身短，则不美观了。

根据臀围减去腰围所得的结果进行大小评定，可将臀分为以下5种：特小臀，臀围与腰围之差为0～14厘米；小臀，臀围与腰围之差为15～24厘米；中型臀，臀围与腰围之差为25～34厘米；大臀，臀围与腰围之差为35～44厘米；特大臀，臀围与腰围之差为45厘米以上。

美丽诱人的臀部其轮廓应　　该明显地隆起，成为柔软的波状形，外观曲线优美。臀部下面弯入的曲线最好要柔美、圆浑而紧滑。臀部之美在于丰满结实、圆滑细腻、白净而富有弹力，臀形美丽，就是站立时具有形态美，走起路来具有韵律美，她集视觉、触觉美之大成，对异性有一种强大的视觉诱惑力。为什么女模特一定要用一字步走路？就是为了更夸张地摆动臀部，体现诱人的韵律美，给观众一种美的艺术享受。

女人的臀部不宜太肥大，但也不宜太扁平，也不要有赘肉。双腿修长的女人，臀部如果扁平或下垂，也无法表现女性的曲线美。

四、女性手臂形态美的标准
手臂和手腕是比较纤细的部分，大体上来说，上臂围比颈围细厘米是最理想的，也就是上臂围为25厘米时，颈围为厘米的情况。

五、女性腿部形态美的标准
女性的大腿应该白皙丰满、细腻而富有弹性，小腿肚浑圆适度，脚跟结实，踝部细而圆。

测量大腿围时，大腿向前迈出半步，不要用力，测量臀部下方大腿的部分。小腿围也是以同样姿势，测量小腿最粗的部分。把脚跟放在椅子上，测量脚踝最细的部分便是脚踝围。

基本上是以双腿并拢后，两腿之间只有四个小空隙才是最标准的。其大腿围径比腰围小10厘米；小腿围径比大腿围径小20厘米。

所谓美脚，从小腿末稍缓缓地顺其脚背滑到五个脚趾，后面呈弯月状轻轻压抑到浑圆足裸。脚面凹凸有致，圆滑匀称，弯曲有形，标致完美。

女人若穿起那薄如蝉翼的丝袜，更体现出女性的秀腿美脚，那拉得紧紧地、没有一丝儿褶皱的丝袜一直延伸到臀部，将优美的腿部曲线展露无遗，走起路来更显的神采飞扬，苗条的身材伴随着高跟鞋哒哒哒的响声飘然而动，风摆杨柳扭细腰，似仙女下凡，婀娜多姿，摇曳生辉，真是魅力无敌！

　　

现在有许多女演员、女模特标榜自己是为了艺术而不惜牺牲自己的色相，实际上这些女人天生就有一种强烈地表现欲，想通过一丝不挂的展示自己而一夜成名，确实也有些人在一脱成名成名后赚了个盆满钵满，令人羡慕嫉妒恨，

圆锥型的乳房，双峰向前端急尖，形长，乳头稍向外方与下方，

三、女性臀部形态美的标准
美臀应形态圆润，富有弹性；臀部大小与腰围粗细比例恰当，

根据臀围减去腰围所得的结果进行大小评定，可将臀分为以下5种：特小臀，臀围与腰围之差为0～14厘米；小臀，臀围与腰围之差为15～24厘米；中型臀，臀围与腰围之差为25～34厘米；大臀，臀围与腰围之差为35～44厘米；特大臀，臀围与腰围之差为45厘米以上。

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Posted on by 李飞放

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自我会让我们形成信念，

4，做自己生活的主旋律

女人喜欢你是因为你自身有多优秀，而不单单是你对她好。
　　

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1.理性思维

男性的思维倾向于理性思维，大多数时候以为对方解决问题为主，而女性感性思维多数时候只是倾诉烦恼，并非需要真的去解决问题。所以需求的不对等导致男性很难得到女性的青睐，到最后虽然付出很多，但仍是会被女人拒绝。

如：女人抱怨自己上班迟到被罚20元。错误的做法是对女人说教，上班就要认真上班，要站在企业的角度去考虑问题。或者是一味的讨好说，明天把闹钟提前20分钟叫醒，女孩子说闲麻烦的时候，你自告奋勇的说到时候我给你打电话叫醒吧。自以为为女人做了很多，最后女人并不为你的付出埋单。

而正确的做法是，跟她一起去骂老板，“资产阶级已经这么恶狠狠的剥削咱们无产阶级啦？该被弹小JJ了吧１ 也可以约出来去电玩城砸小人的时候说，来吧，这就是你的老板，朝他开火！

2.认知局限

自我会让我们形成信念。有些积极的信念可以推动我们更好的生活，有些却相反。消极的信念未必总是客观的，而且会阻碍我们去尝试一些本来可能会成功的事情。比如：

漂亮的女人都高冷

我们容易被女人漂亮的外表所干扰，过强的需求感让我们首先拒绝了和对方发展的可能。解决这问题的最佳方法就是走出去，多找机会和女人接触一下。你会发现其实她们不但不可怕，其实她们和我们一样，都有不完美的地方，也有值得被欣赏的可爱之处。甚至发现越是漂亮的女人，越是可爱和容易相处。

白富美只喜欢高富帅

是的，女生喜欢高帅富。就如男人喜欢白富美一样，这是自然定律，无法改变。但你是否看到身边有些人条件并不如你却也牵着你喜欢类型的女孩子。所以高富帅这些特质并不能概括女人的所有核心需求！女人也需要生活品质、情感诉求、安全感、可得性……等等其它的东西。

3.过度炫耀，不懂得交流

有的兄弟接触PUA文化后，知道追女人靠的是提供价值吸引，但却并不去分析自己提供的价值就是对方需要的，只是一味的在自说自话，夸赞炫耀自己而不去在意女人说了什么，缺乏有效的互动。在对方看来你会特别奇怪，并不和你同频道。

4.不能把握节奏

太快的推进关系，和女孩儿刚聊两句，基本信息都不清楚就急于邀约，或见面后对方稍微表露好感就急于确定双方的关系，或约会中急于推进你们的肢体关系，在舒适感不足的情况下急于牵手、拥抱、KISS，造成女孩子事后反悔。

困在舒适感阶段，只聊天却不约会；或者约会中由于升级焦虑，多次约会不去把握窗口升级关系，慢慢困在了友谊区。当最终鼓起勇　　气向
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　　女人告白时，女人说：你是个好人，但我们不适合.

5.做自己生活的主旋律

女人喜欢你是因为你自身有多优秀，而不单单是你对她好。也就是说你是否是一个有价值的人，学习PUA的目的是通过改变自己，变得更优秀从而获得身边人的认可。有些兄弟过于追逐话术和惯例反倒让女人觉得你像怪人一样，呈现你高价值方法并非话术惯例和套路，而是能否在正常的聊天中给予对方正面的刺激，让对方意识到你是个优秀的人。

除了执迷于话术和惯例外，有些兄弟在学习pua的时候通过技巧的运用也看到女人相比之前给予更好的反应。这时，大部分兄弟就会忘乎所以，不停歇的和女人聊天，从早起睁开眼，到上下午上班时间，甚至晚上聊到12点还不睡觉。这样的方式除了让女人觉得你的需求感过强外，还会认为你没有自己的生活方式。随便就会把别人当作你自己生活的主旋律，女人是很难喜欢上一个整天无所事事，只知道聊天的男人的。

如果你继续以现有的生活模式，即使你学习再多的话术技巧和惯例，最终你也只会得到跟过去一样的东西。所以要建立以自己为主的生活方式，当你自己生活的主旋律够精彩时，自然会有优秀的人被你吸引，不只是女人还会有男人！
　　所以需求的不对等导致男性很难得到女性的青睐，到最后虽然付出很多，但仍是会被女人拒绝，你会发现其实她们不但不可怕，其实她们和我们一样，都有不完美的地方，也有值得被欣赏的可爱之处，

困在舒适感阶段，只聊天却不约会；或者约会中由于升级焦虑，多次约会不去把握窗口升级关系，慢慢困在了友谊区，

5。

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Posted on by 胡道丰

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　　为了帮助你识别那些行为，以下9大问题可能是摧毁你婚姻的真凶：

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9大意想不到的问题或能摧毁婚姻

译者：Ruhana丨壹心理翻译专栏·Ruhana的翻译心理

如果你的配偶背叛了你，你的世界都要崩塌了。很难相信你全心全意信任、深爱的人会伤你至深。

在解决这种不忠诚引发的后果时，人人都需要支持。不过在此之前，你得发现背叛的警示信号。为了帮助你识别那些行为，以下9大问题可能是摧毁你婚姻的真凶：

不同的消费习惯

《纽约时报》指出，研究表明如果你们经常为金钱吵架，那你们多半会离婚。尽管很多夫妇时不时地都会对哪些钱该存起来，哪些钱该花出去而意见不同，但如果你们一周能为此争论好几次，那就麻烦了C*的作者兰登·杜迪写道，避免这种争论最好的办法，就是在彼此都冷静的情况下，谈一谈金钱问题，并尊重彼此的观点。但是，如果你们无法对做预算、改变预算和记录预算达成一致意见，那就表明你们俩不是一类人。缺乏这种交流会毁灭一段感情。

逃避责任

结婚就感觉是向幸福一生迈出了最大的一步。不过虽说幸福很重要，但责任也随之而来。如果你的配偶没有承担起家里家外他/她应担负的任务，或许你就会觉得很忿恨……而这种情感是绝对不会出现在婚姻里的。心理学家马克·唐贝克在MentalHelp上指出“对各自角色认知的不统一是造成纠纷的主要原因。“当涉及到工作和家务活时，你和你的配偶需要就自己对自身和对对方的期待进行讨论。一方不能假定另一方会按照预设的角色行事。

拒绝

你跟你最好的朋友结婚了，因为你们彼此深爱，享受共度时光。所以要是你的另一半频繁拒绝你的邀请，比如一起锻炼、出门远足、看场电影、共进晚餐，或是任何你想与之共度的事情，那问题就严重了。也许你要跟对方沟通：有多少时间你想跟另一半共度，有多少时间你想自己呆着。不过这可能会带来不快。

干争吵，不解决

戈特曼协会的约翰· M·戈特曼告诉Elite Daily，尽管争论很重要，而且剧烈的争吵能够厘清分歧，但任何争论都必须引向一个解决方法。婚姻关系中的积极面要远远大于消极面，如果你和你的配偶总是吵架斗嘴，之后却又无法和平共处，这就说明你们的关系暗流涌动。你们的争吵应该能使你们交流感受、解决问题。

隐藏伤痛感

夫妻学会不为小事而焦虑是很有用处的。但如果你的另一半做了一些让你烦忧的事——而你就是过不去那道坎儿——那你得在自己隐藏情绪，过后再爆发前去跟另一半谈谈。心理学家艾米丽　　·罗斯·拉斐尔提出了几种礼貌性谈话的方式，包括避免使用责备性的句子，礼貌地倾听对方的抱怨，接受争论中自己的角色所承担的责任，竭尽所能让一切好起来。

“你得找出让事情好起来的方式，确保同样的情况不会发生第二次“拉斐尔对《今日心理学》说道，“接下来，你需要告诉你的另一半‘现在我需要你这样做来让事情好起来。’你要担负起修补问题的责任。就只是倾听吗？是道个歉吗？很多人忘记了责任这一面。“

如果这些都做不到，那么深层次的问题就有可能严重伤害你们的关系。

沉默相待

不止一项研究表明沟通交流是一段健康关系的关键所在。如果一方拒绝交流，就会阻碍婚姻发展，慢慢地掠夺掉婚姻中的幸福和包容。

婚姻中心烦意乱是没问题的，但沉默相待不是解决纷争的办法。与之相对地，可以要求独处的时间，或者礼貌地与另一半进行沟通。沉默相待不仅仅是指一方试图控制谈话——或者根本是缺少谈话——而且有可能带来不满，最终导致离婚。

无礼

如果你的另一半在他人面前埋汰你，看轻你的工作，嘲笑你消磨空闲时间的方式，或者就是不在乎你的兴趣爱好，这正是一种无礼的表现。这种轻视的行为会摧毁一段感情。彼特·格雷在《今日心理学》中指出“缺乏尊重的爱是危险的；这会使另一个人毁灭，有时的的确确是这样。“格雷解释说，尊重你的配偶“就是理解那个人不是你，不是你的延伸，不是你的映射，不是你的玩具，不是你的宠物，不是你的物品。”花点儿时间去珍惜和尊重你们二人为这段婚姻带来的独一无二的特质和差异，这是很重要的。如果你们不互帮互助，共同成长，就不会发现越来越多的幸福。

欺骗

当谈起他人的婚姻关系时，这个问题似乎都不成问题。但如果说的是自己，就复杂多了。欺骗不仅意味着你的配偶跟别人发生性关系。欺骗还包括其他形式的情感背叛：与他人进行亲密谈话，或是与他人讨论夫妇间不会讨论的话题，这些都会影响婚姻。

精神虐待

身体虐待并非婚姻关系中唯一的虐待形式。精神虐待会对任何关系造成严重影响。

“会比身体虐待带来更大的伤害，因为它会破坏我们对自己的认知，”精神健康指导员玛利亚·博格达诺 在为《心理中心》撰写的一篇文章中指出，“这会削弱我们的成长，因为我们让不实的事情定义自己。”

如果你的另一半轻视你，或者想要控制你的相处或交谈对象，那么这种控制行为就是一种虐待。发现婚姻关系中的警示信号，并寻求咨询是很重要的。

专栏回顾：

为何我们本能地相信自己拥有自由意志？

为什么孤独的人会一直孤独？

社交媒体对我们的心理究竟有什么影响？

“老好人”的9大特征：你是老好人吗？

本文由 壹心理专栏翻译Ruhana所著，版权归壹心理所有，所有的独家文章未经正式授权不能转载，如需授权请联系@xinli001
　　

在解决这种不忠诚引发的后果时，人人都需要支持，不过这可能会带来不快，

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