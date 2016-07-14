优德娱乐场w88官方简介? 永远都不要去爱了
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我有一个学员曾经跟我讲过她小时候的故事，在她很小的时候家里很穷，有一次，有一个亲戚到他们家做客，给她带来了一包糖，在那个物质匮乏的年代，对于孩子来说这是多么让人狂喜的礼物埃她兴奋地一直在旁边默默等待，期待亲戚离开之后，她可以尽快地品尝那些糖，我们迷恋这种感觉，只有当这种感觉在的时候，生命才有存在感，内心越来越有力量，可以说这个时候的心智才真正成熟起来。
你是爱一个人，还是对一个人上瘾？
文：周梵 〡 壹心理专栏作家
爱和上瘾
上瘾很多时候看起来和爱非常接近，都是非常的喜欢做某件事或和某人在一起，甚至为此疯狂，但这其中到底有怎样的区别呢。
简单来说，爱让你自由，而上瘾让你失去自由。
自由就是减少自己被其他因素干扰及限制的机会。
能让自己在不同的层面自由是一种能力。很多人亦明白自由就是不让太多事情去干扰自己，但为了这种自由，有些人往往选择让自己变得无所谓，麻木，对一切事情不在意，然后就不会让自己被牵绊了。
我有一个学员曾经跟我讲过她小时候的故事，在她很小的时候家里很穷，有一次，有一个亲戚到他们家做客，给她带来了一包糖，在那个物质匮乏的年代，对于孩子来说这是多么让人狂喜的礼物埃她兴奋地一直在旁边默默等待，期待亲戚离开之后，她可以尽快地品尝那些糖。好不容易亲戚终于起身离开了，当她和妈妈把亲戚送出去之后，她满怀期待地找他妈妈要糖的时候，她妈妈却告诉她，在送亲戚出门之后，将糖扔到臭水沟里去了。在那一刻她体验到人生最绝望的感受，拼命地哭着问妈妈：“你为什么要这样做？”而妈妈给她的答案是：“我们家里穷，以后也买不起糖给你吃的，你吃过这一次，尝到了糖有多么好吃，但以后再也吃不到了，会让你更难受，还不如一开始就不要吃，不吃也不会想。”
那时年纪小小的她，实在无法理解，她足足哭了好几个小时才慢慢平静下来。并且在后来的记忆中，无论是村里人结婚的喜糖，难得的一些机会中别人给的糖，都会被她妈妈扔掉，到最后连她们兄弟姐妹自己也不敢去吃，不敢去要糖吃了。
她说她成人之后，一直都不太喜欢吃任何的零食，任何的糖，她一直都没兴趣去碰这些东西。
所以她的妈妈似乎成功了，在吃糖这件事上，她试图让孩子自由，不再体验求而不得的痛苦，不用感受那种限制和无力感。
就好像很多文章在试图告诫人们的：
爱情就像两个拉皮筋的人，受伤总是不愿放手的。
很多这样的文章都在规劝大家不要去投入去尝试，要矜持，要有所保留，以避免受伤。就和那个妈妈对她的孩子们所做的事情很类似。
而事实上，真正会让人受伤的并不是爱，而是依赖或者说上瘾。
人在关系中的成长分四个阶段：
第一阶段：感官体验
在这个阶段处于前理性的阶段，儿童期基本上都处于这个阶段，比如口欲期的孩子用嘴巴来探索世界一样，通过食物来延展自我是 幼儿期很重要的成长，所以基本上每一个小朋友都是非常贪吃，很馋，总也吃不够。而青春期则是迷恋身体层面所带来的快感，比如性冲动。
也有不少成年人依然停留在这个阶段，虽然他们的身体年龄已经成人了，但心智上没有成长。在这一类人的亲密关系中，更多只是对对方的身体上瘾，迷恋性快感，但却不去体验深入的情感关系。本质上和贪吃的孩子没什么区别，这样的人其实就是巨婴，是披着成年人外衣的小孩而已。
第二阶段：自我疗愈
这个阶段，开始进入更高层次更深入的探索和体验——自我意识，不再仅仅停留在感官层次，开始进入到情感关系中去体验自己的存在感。通常在这个阶段是很容易发生爱情故事，当我们探索自己的价值和意义感的时候，我们需要进入关系，通过一个对立面，某个参照点，去学习给出爱和被爱，但是在这个阶段我们还是在学习爱，我们所获得的和付出的并不是真正的爱。我们付出是因为依赖对方，并且需要很多的证明，证据，来确定自己是被爱的。
所以在这个阶段的爱情，有极强的控制性，因为内在心灵的空洞尚未疗愈完成，完整的自我没有被构建起来，所以充满了不安全感，所以我们很容易牺牲压抑去讨好别人，这让我们在爱情里变得卑微和隐忍。又或者因为害怕受伤，而变得隔离冷漠，或控制。
我们会用各种手段去抓取对方，当我们感觉到对方在意自己爱自己的时候，那一刻就好像在天堂，好像整个世界都变了。我们迷恋这种感觉，只有当这种感觉在的时候，生命才有存在感。当我们感受到对方的心疏离自己的时候，一瞬间就从天堂掉到地狱。在这个阶段的爱情就像坐过山车，一会儿甜蜜如蜜糖一会儿厮杀如死敌。这个阶段爱情里的两个人是没有完整自我的，我们的自我需要建立在对面的这个人身上。
那些心灵美文里面写到的：
等到哪天女人不再痴缠，不再耍赖，不再喜怒无常，那也就不再爱了。
这种所表述的状态不是爱而是上瘾，你见过上瘾的人吗？对抽烟喝酒上瘾，对工作上瘾，对孩子上瘾，他们真的表现得很像爱，他们会为上瘾的对象付出，会花很多时间，会对对方很好。但背后充满了迷恋，抓取，控制，患得患失。
我们上瘾和对方在一起的某种感觉，和这个人在一起带来的安定感，熟悉感，或者激情，甚至上瘾可以以某种方式为对方付出的成就感。
这种执著跟迷恋那种刺激忘我的状态而熬夜玩网络游戏的人没有区别。
我们常常把爱和上瘾这两种概念混淆，当我们对一个人上瘾的时候我们就把对方物化了，我们没有把对 方当做一个活生生的人，我们并不在意对方的感受也不会尊重对方的选择，只把对方变成实现自我的一种工具和手段。我们期待对方变成某种样子，或者用某种特定的方式来对待自己。而当对方脱离了自己的控制的时候就喜怒无常，痴缠纠葛。
但这个阶段对于我们自我探索的成长亦是极为有价值的。哪怕痛苦和受伤，都可以变成成长的养料，来让自己变得真正的成熟完整起来。最糟糕的是，痛过之后，没有看到自己心灵上的空洞，埋怨是对方的问题，是爱让人受伤，所以决定把心关闭起来，永远都不要去爱了。
有的人会让自己麻木和隔离，停滞不前，有的人干脆让自己退化到上一个感官体验的阶段，封闭内心，开放身体来体验快感和避免受伤。
就像心里住着那个害怕求不得受伤而保护自己，禁止吃糖的妈妈一样，这样拒绝的态度，也许可以暂时保护自己，但会变得麻木，生活充满了无意义感。最重要的是剥夺了自我成长的机会。
第三阶段：寻找平衡
如果在上一个阶段受伤之后没有自我封闭起来，就有可能来到这个阶段。在这个阶段我们带些更多学习的态度进入关系，开始逐渐意识到关系的平衡。我们开始去试着真正地了解对方，学会去尊重对方的自由意志，成长背景，生活态度。
能做到这样的接纳和尊重有个很重要的前提——不再依赖别人对自己的评价而明白自己是谁。
这是很重要的一个阶段，当我们来到这个阶段时可以说曾经在原生家庭带来的心灵伤痛的空洞已经被疗愈了很多，人格逐渐变得完整。内心越来越有力量，可以说这个时候的心智才真正成熟起来。
即使两个人发生分歧也能真实的面对和沟通，原意倾听对方的想法和感受。也不害怕真实袒露自己的所有，甚至阴暗的部分。
这个时候的亲密关系才真正有可能成为更纯粹的爱，不再只爱在幸福海幸福海和您一起提升您的幸福感!
好不容易亲戚终于起身离开了，当她和妈妈把亲戚送出去之后，她满怀期待地找他妈妈要糖的时候，她妈妈却告诉她，在送亲戚出门之后，将糖扔到臭水沟里去了，通常在这个阶段是很容易发生爱情故事，当我们探索自己的价值和意义感的时候，我们需要进入关系，通过一个对立面，某个参照点，去学习给出爱和被爱，但是在这个阶段我们还是在学习爱，我们所获得的和付出的并不是真正的爱，
我们会用各种手段去抓取对方，当我们感觉到对方在意自己爱自己的时候，那一刻就好像在天堂，好像整个世界都变了，
就像心里住着那个害怕求不得受伤而保护自己，禁止吃糖的妈妈一样，这样拒绝的态度，也许可以暂时保护自己，但会变得麻木，生活充满了无意义感。