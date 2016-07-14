　　优德娱乐场w88官方简介? 永远都不要去爱了

而且手臂纤细,男人怎样欣赏女性美？

说的很有道理，可见姜还是老的辣！



女人的身体之美是各有韵味的，所有的女性都希望在人们面前尽量展示出自己最美丽的一面，力争给人留下良好的第一印象，



腰围应为身高的30%～70%，臀部并非是尺寸合乎标准便为美观，挺翘更为重要。





上帝创造了女人，并赋予女人前凸后翘的玲珑曲线美，女人这种外在美既有先天的遗传基因，也有后天的营养、保养与训练，有气质的女人因脱俗而优雅，就像是一件精美的艺术品，更是一道美丽的风景线，很值得人们去欣赏，尤其是值得男人们去欣赏。



现在有许多女演员、女模特标榜自己是为了艺术而不惜牺牲自己的色相，实际上这些女人天生就有一种强烈地表现欲，想通过一丝不挂的展示自己而一夜成名，确实也有些人在一脱成名成名后赚了个盆满钵满，令人羡慕嫉妒恨。诚然，女人愿意在男人面前展示酮体不一定就是一个坏女人，因为女性在潜意识里天生就有一种自爱自恋的倾向，既自我欣赏，也希望异性来欣赏自己，或故意引诱异性来欣赏自己，或让自己的男人更欣赏自己。但是，倘若一个女人向一个男人放电，那是你七彩之霞，三生有幸；倘若一个女人向多个男人放电，那就是水性杨花，邪恶之光了，男人还是小心为妙。



毫无疑问，年轻的男性看女人，首先是看女孩儿的脸蛋儿长得是否漂亮，这是第一眼，也是最容易给人留下第一印象的最显眼的部位。如果感觉这个女性顺眼好看的话，男人就会继续审视下去。二看皮肤，皮肤白皙，肤若凝脂的女人很受男人们的欢迎，让人有一种想抚摸的冲动。三看身材，身材有多个方面：首先是身材的整体线条，应该苗条，不臃肿；其次是看胸部，该多大就多大，与身体成比例最好；然后看臀部，要上翘有弹性。最后看双腿，双腿要纤细修长，不能太粗，更不能是大象腿，也不能是罗圈腿，或内、外八字脚。作家贾平凹先生曾说过：欣赏女人，远看轮廓，近看腿脚。说的很有道理，可见姜还是老的辣！



女人的身体之美是各有韵味的，所有的女性都希望在人们面前尽量展示出自己最美丽的一面，力争给人留下良好的第一印象。因为女人与男人一样，既外在美又内在美的人实在太少了。就女性的外在美而言，还是有一些硬性的衡量标准的，下面就是一些导演、美学家在挑选演员、模特、空姐时经常参考的指标。



一、女性胸部形态美的标准

女性胸围的测量一般有3种方法：一是过胸量法，即测量 胸部



最高耸处；二是平胸量法，即软尺穿过腋下的水平高度；三是胸下量法。



我们通常使用平胸量法，测定胸围之大校首先深深地吸一口气，测量胸部最扩张时的状态。倘若把测出的胸围÷身高×100得到的答案是53，便是最标准的尺寸，54～56是中等，而57以上就属于肉弹型了。



具备以下条件的女性乳房才是美乳的标准：

丰满、匀称、柔韧、有弹性；乳房位置比较高耸，在第二至第六肋骨间；乳头凸出，略向外翻，位于第四肋间；两乳头间距大于20厘米，乳头到胸骨中线的距离为11～13厘米；乳房基底直径为10～12厘米；乳房高度在6厘米以上；乳晕直径为～厘米；少女乳晕为玫瑰红色，婚后变为褐色；外观形态挺拔，呈半球型或小圆锥型。



另外，背部、肩、臂等所连成的线很平顺，而且手臂纤细，更强调乳房美并凸显出优美的身体曲线。



决定女性乳房形态美的要素主要有形体、大孝位置、乳晕与乳头的颜色等。



乳房的形态大约有三种形状，即圆锥型、圆盘型与半球型。



圆锥型的乳房，双峰向前端急尖，形长，乳头稍向外方与下方。



圆盘型与半球型的乳房，就是乳房基底圆半径与其高度大致相等，珠圆玉润，即所谓铃型乳房，乳房的下部稍微凸起，其圆形更为丰满，大多数人认为这是女性最美丽的乳房。



乳房的大小因人而异，哺乳期女人的乳房最大，在处女期，乳房太大并不太美观。



乳房的位置有高有低，每人不同，乳房过高过低，均欠美观。美乳最理想位置以乳头体于第四肋骨上，最低限度也应在第五肋骨上。



其次，两乳间的距离，对胸廓美的影响也很大。其间隔的宽窄，各人多不相同。两乳应各在左右胸筋上，其分界线，即所谓乳沟儿，以显明者为最佳。乳房间隔的大小，应视胸廓的宽窄，胸廓窄者两乳接近，胸廓宽者两乳较远 。乳房间隔宽者，给人明朗而健康的感觉。玉峰稍向外侧较为理想，两乳头所描的角度，以直角者为最宜。

二、女性腰部形态美的标准

女性腰部的形态美主要体现在两侧曲线的圆润以及上起胸部下接臀部曲线的柔和变化上。从侧面看，它与胸、腰、臀、腿一同构成了一组光滑的“S”形曲线，从而使女性身材显得更加凹凸有致，优美动人。



女性的腰应比例恰当、粗细适中、圆润、柔韧灵活，能体现一种活泼的青春之美。



测量腰围时，先深深地吸一口气，记下收缩时最细的状态。腰部是最容易囤积脂肪、产生赘肉的部分，身高160厘米以下的年轻女性，最好应保持60厘米以内的腰围。



腰围应为身高的30%～70%。你不妨捏起腹部的肉看一看，腹部的赘肉如果一捏长达3厘米，便表示多出了10公斤的赘肉，体重就应减轻～10公斤。一般来说，减少1公斤的体重，腰围便减少1厘米。然而，光是腰细并不能表示整个身材的完美，还要考虑腰至臀部的曲线以及与胸部的平衡。



三、女性臀部形态美的标准

美臀应形态圆润，富有弹性；臀部大小与腰围粗细比例恰当。



臀围的尺寸，是指通过臀部顶点的水平方向测量得到的数值。臀部并非是尺寸合乎标准便为美观，挺翘更为重要。双腿伸直、脚跟并拢站立，从腰部至臀部的顶点如果在18厘米以内，便属于挺翘型，若超过18厘米者，则属于下垂型。



一般人体学家以后臀部的顶点为身高的一半处，若后臀部的顶点下移，即上半身长，下半身短，则不美观了。



根据臀围减去腰围所得的结果进行大小评定，可将臀分为以下5种：特小臀，臀围与腰围之差为0～14厘米；小臀，臀围与腰围之差为15～24厘米；中型臀，臀围与腰围之差为25～34厘米；大臀，臀围与腰围之差为35～44厘米；特大臀，臀围与腰围之差为45厘米以上。



美丽诱人的臀部其轮廓应 该明显地隆起，成为柔软的波状形，外观曲线优美。臀部下面弯入的曲线最好要柔美、圆浑而紧滑。臀部之美在于丰满结实、圆滑细腻、白净而富有弹力，臀形美丽，就是站立时具有形态美，走起路来具有韵律美，她集视觉、触觉美之大成，对异性有一种强大的视觉诱惑力。为什么女模特一定要用一字步走路？就是为了更夸张地摆动臀部，体现诱人的韵律美，给观众一种美的艺术享受。



女人的臀部不宜太肥大，但也不宜太扁平，也不要有赘肉。双腿修长的女人，臀部如果扁平或下垂，也无法表现女性的曲线美。



四、女性手臂形态美的标准

手臂和手腕是比较纤细的部分，大体上来说，上臂围比颈围细厘米是最理想的，也就是上臂围为25厘米时，颈围为厘米的情况。



五、女性腿部形态美的标准

女性的大腿应该白皙丰满、细腻而富有弹性，小腿肚浑圆适度，脚跟结实，踝部细而圆。



测量大腿围时，大腿向前迈出半步，不要用力，测量臀部下方大腿的部分。小腿围也是以同样姿势，测量小腿最粗的部分。把脚跟放在椅子上，测量脚踝最细的部分便是脚踝围。



基本上是以双腿并拢后，两腿之间只有四个小空隙才是最标准的。其大腿围径比腰围小10厘米；小腿围径比大腿围径小20厘米。



所谓美脚，从小腿末稍缓缓地顺其脚背滑到五个脚趾，后面呈弯月状轻轻压抑到浑圆足裸。脚面凹凸有致，圆滑匀称，弯曲有形，标致完美。



女人若穿起那薄如蝉翼的丝袜，更体现出女性的秀腿美脚，那拉得紧紧地、没有一丝儿褶皱的丝袜一直延伸到臀部，将优美的腿部曲线展露无遗，走起路来更显的神采飞扬，苗条的身材伴随着高跟鞋哒哒哒的响声飘然而动，风摆杨柳扭细腰，似仙女下凡，婀娜多姿，摇曳生辉，真是魅力无敌！







现在有许多女演员、女模特标榜自己是为了艺术而不惜牺牲自己的色相，实际上这些女人天生就有一种强烈地表现欲，想通过一丝不挂的展示自己而一夜成名，确实也有些人在一脱成名成名后赚了个盆满钵满，令人羡慕嫉妒恨，



圆锥型的乳房，双峰向前端急尖，形长，乳头稍向外方与下方，



三、女性臀部形态美的标准

美臀应形态圆润，富有弹性；臀部大小与腰围粗细比例恰当，



根据臀围减去腰围所得的结果进行大小评定，可将臀分为以下5种：特小臀，臀围与腰围之差为0～14厘米；小臀，臀围与腰围之差为15～24厘米；中型臀，臀围与腰围之差为25～34厘米；大臀，臀围与腰围之差为35～44厘米；特大臀，臀围与腰围之差为45厘米以上。